Detenuto sale sul tetto del carcere perchè non lo fanno parlare al telefono

Asseriva di non aver potuto telefonare ai familiari. Pertanto una detenuto di 29 anni origine russa, rinchiuso nel carcere di contrada Capodimonte ha inscenato una protesta. E' salito al quanto paino dell'edificio minacciando di lanciarsi nel vuoto. Immediatamente la direzione dell'istituto di pena ha chiesto l'intervento dei vigili del fuco e del suo legale Antonio Leone. Una breve trattativa e il detenuto ha fatto ritorno nella sua cella ponendo fine alla protesta. L'uomo è in attesa di giudizio con processo fissato nel mese di giugno, per il comportamento che aveva tenuto nel dicembre del 2022 presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Pio". In quella occasione aveva protestato vivacemente ed a un vigilantes presente sul posto aveva tentato di togliere la pistola. Per questo motivo era stato arrestato.