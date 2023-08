Esplode la tubatura, enorme getto di acqua dal terreno

E’ scattata l’emergenza idrica a seguito del danno di vaste dimensioni all'acquedotto in località Vallone Vesce del Comune di Fragneto l'Abate. Un copioso getto è fuoriuscito dal terreno disperdendo una enorme quantità di acqua destinata ai cittadini. «Abbiamo subito segnalato il guasto – ha dichiarato il sindaco Armando Marrone – tramite il vigile urbano e sono stati informati i carabinieri. Un danno notevole con enorme dispersione di acqua dall’acquedotto dell’Alto Calore. Il nostro Comune è servito dal consorzio Fragneto Monforte-Fragneto l’Abate e dall’acqua che proviene dall’agro di Pontelandolfo perciò non abbiamo registrato problemi idrici. Spesso si verificano danni alla rete idrica che è ormai vestusta con necessità di essere sostituita». Stop all’erogazione, invece, nelle zone alte di Pesco Sannita e Pietrelcina. «Siamo stati allertati dalla prefettura – ha spiegato il sindaco Nicola Gentile di Pesco Sannita – e per le zone alte di Pesco e Pietrelcina è arrivata una autobotte per far fronte all’emergenza idrica». Un guasto, di portata minore, si è registrato in Valle Vitulanese.