Ha avuto tre interventi per un bypass gastrico un mese e alla fine non ha retto. Per la morte di Francesco Estatico all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento, la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. Si è chiuso nel peggiore dei modi il calvario che ha visto per protagonista un 35enne residente ad Avella, in provincia di Avellino, che aveva deciso di intraprendere il percorso chirurgico per ridurre la sua obesità. Dopo le dimissioni in seguito al primo intervento, l'uomo ha cominciato ad avvertire una serie di fastidi che hanno reso necessario un successivo ricovero in ospedale. Estatico, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute presso il nosocomio sannita, è stato sottoposto a due ulteriori interventi chirurgici a stretto giro, e al successivo trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Dopo un nuovo aggravamento del quadro clinico, il cuore del giovane ha cessato di battere venerdì. I genitori della vittima hanno subito presentato denuncia alla polizia. Il magistrato di turno, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento, Maria Gabriella Di Lauro, ha disposto l'apertura di un fascicolo che dovrà cercare di chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

La cartella clinica di Estatico, nel frattempo, è stata sequestrata. Nelle prossime ore, invece, il medico legale Umberto De Gennaro effettuerà l'esame autoptico che dovrebbe permettere di rilevare ulteriori indicazioni utili alle indagini in corso. Solo successivamente il corpo sarà riconsegnato alla famiglia e sarà concessa l'autorizzazione per lo svolgimento dei funerali. Francesco Estatico lavorava come autista presso l'azienda di trasporti Air Campania. «Siamo tutti sotto choc, non si può morire così», commenta l'amministratore unico della società, Anthony Acconcia. Sconvolti i colleghi dell'azienda del trasporto pubblico locale che lo ricordano come un compagno di lavoro allegro e solare. Tantissimi anche i giovani che nel corso di queste ore, attraverso i social, stanno lasciando un messaggio di cordoglio alla famiglia. «Siamo scossi per quanto accaduto - commenta il sindaco di Avella Vincenzo Biancardi - piangiamo la scomparsa di un giovane pieno di vita, disponibile e generoso con tutti. Francesco è andato via troppo presto, lasciando in chiunque l'abbia conosciuto un senso di vuoto e, soprattutto, di tanta tristezza».

All'ospedale Fatebenefratelli di Benevento il primo novembre scorso si era già registrato un altro decesso di un 41enne sottoposto alla stessa operazione di Estatico, su cui indaga la Procura.