Emergenza acqua: da questa sera 14 strade a secco

Agosto nero per l'emergenza idrica nel Sannio. La Gesesa ha comunicato che questa notte 22 agosto sarà effettuata una chiusura dalle ore 22 e fino alle ore 6 di domani mattina 23 agosto causa carenza su serbatoio Alto servizio, Serbatoio Staglio e partitore Campo Sportivo del Comune di Ponte.

Le zone interessate dalla chiusura sono: parte alta di via Campo Sportivo e relative traverse, via Campodantuono, parte di Via San Benedetto, parte di via G. Ocone, via Belvedere, via Reventa, via Madonnella, via Monte, parte di via Venditti, via Staglio, via Canale, via Candele, via Valle Mucciarda, via Padula.