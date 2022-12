Giorno dell'Immacolata: autorizzato il mercato rionale a via Bonazzi

A seguito della richiesta avanzata dall’associazione “Mercati rionali di Benevento”, il Comune ha autorizzato lo svolgimento del mercato mattutino di via Bonazzi nella giornata festiva di giovedì 8 dicembre e lo svolgimento del mercato (alimentare e non) di piazza Risorgimento nella giornata di mercoledì 14 dicembre con orario prolungato fino alle 20.

A tal proposito è stato disposto che gli operatori: provvedano autonomamente alla pulizia degli spazi occupati con la rimozione dei rifiuti pro­dotti dalla propria merce; adottino tutte le misure necessarie a evitare danni o pericoli a persone o cose e a garantire la pubblica incolumità; pongano in essere tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. E’ infine fatto obbligo di sgomberare immediatamente il suolo in caso di sfavorevoli condizioni atmosferiche (vento, pioggia battente, temporali, nevicate ecc.)