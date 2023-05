Ianniello: «Agenas boccia San Pio, ma bollino blu ai medici»

Il presidente dell'ordine dei medici di Benevento, Giovanni Pietro Ianniello, ha analizzato la classifica stilata dall'Agenas sulla sanità italiana che ha posto l'azienda ospedaliera San Pio tra gli ultimi posti. Secondo il numero uno dei camici bianchi sanniti il 'bollino rosso' del nosocomio beneventano sarebbe da attribuire alla carenza di personale.

"Dall'analisi dei dati - dichiara Ianniello - si evince chiaramente quale sia la madre di tutti i problemi: la carenza di personale.

Infatti, la performance misurata dall’Agenas sul numero di infermieri e medici per posto letto vede l'azienda San Pio in fondo alla classifica nazionale. Ciò, associato ad alcune situazioni contingenti, quali l’emergenza Covid e la chiusura per lavori di alcune sale operatorie, ha determinato un effetto a cascata per cui l'ospedale, pur essendo tra quelli con apparecchiature innovative ed investimenti superiori alla media, resta nella valutazione Agenas inefficiente per 'l’accessibilità', che tiene conto dei tempi di attesa dei pazienti per gli interventi e dei servizi offerti dai pronto soccorso e per 'la governance dei processi organizzativi', misurata in tempi di degenza".



"Mi preme sottolineare - conclude Ianniello - che la valutazione non tiene conto assolutamente della qualità della prestazione clinica. Nonostante tutte le problematiche 'gestionali' evidenziate nel rapporto e quelle legate all’emergenza Covid il San Pio ha continuato a dare risposta alle richieste di salute dei cittadini grazie all’impegno e all'abnegazione del personale medico e degli operatori sanitari tutti. È però indispensabile che le istituzioni stimolino la Regione Campania ad investire nell’ospedale per garantire ai cittadini pari accesso alle cure e agli operatori sanitari pari dignità professionale".