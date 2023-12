Superano quota 1000 le nascite avvenute nel 2023 nel reparto di Ostetricia e ginecologia delll'ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento. Mercoledì 27 dicembre alle 10 è nato il piccolo Matteo che ha permesso all'unità complessa della struttura di viale Principe di Napoli di migliorare ancora lo standard, con un incremento significativo delle nascite rispetto allo scorso anno poiché è stata raggiunta quota 1008, in una fase in cui quasi tutti i punti nascita della Regione Campania mostrano un decremento. Del resto da alcuni anni in Italia il numero delle nascite è in calo verticale e gli ospedali che si mantengono al di sopra dei 1000 nati sono sinonimo di assistenza, sicurezza e attrattività. «Il raggiungimento di questo risultato - spiega Annalisa De Blasio, direttore del reparto - è legato alla qualità dell'assistenza per la paziente sia nella fase della gravidanza che nella fase del parto e del post parto, ma anche ala presenza della Tin (rianimazione neonatale) con un servizio di alta professionalità per i bimbi prematuri o che presentano problemi alla nascita. Il fiore all'occhiello per il nostro ospedale è la partoanalgesia, che consente alle partorienti di far nascere i propri figli in anestesia, senza affrontare i dolori del parto.

Inoltre, mettiamo a disposizione delle nostre ospiti e dei loro compagni percorsi di accompagnamento alla nascita che si susseguono ininterrottamente durante tutto l'anno, grazie alla disponibilità del personale ostetrico e alle figure professionali coinvolte, costituite da ginecologo, anestesista, pediatra, psicologo e nutrizionista. Lo scopo finale non è solo quello di spiegare quanto avviene durante la fase finale della gravidanza, il travaglio, il parto e il post-partum, ma anche di far sentire le donne e i loro compagni parte di una grande famiglia perché, per far funzionare questo tipo di reparto non serve solo la tecnica ma è necessaria anche una buona dose di umanità». Trend in crescita rispetto al 2022, anno in cui al Fatebenefratelli i parti erano stati 981, 520 dei quali spontanei e il 44% cesarei nei quali erano compresi anche quelli relativi a puerpere che avevano già partorito una prima volta con il cesareo. «Il trend del nostro ospedale continua la ginecologa è in controtendenza con il dato nazionale e, infatti, già nel primo semestre del 2023 abbiamo registrato un incremento del 6% delle nascite.

Contestualmente, è diminuita in maniera esponenziale la presenza di pazienti extracomunitarie, per cui i dati in nostro possesso sono riconducibili quasi esclusivamente alle partorienti del Sannio». Infatti, l'intero territorio provinciale, già da qualche anno, è in controtendenza, rispetto ai dati nazionali e regionali per quanto riguarda l'incidenza delle nascite che, secondo l'Istat, alla fine del 2022 erano aumentate di oltre 100 unità rispetto al 2021. Nel 2022 nella provincia di Benevento, sempre secondo la stima non definitiva dell'Istituto nazionale di statistica, sono nati circa 1790 bambini, contro i 1672 dell'anno precedente. In realtà, le stime che erano arrivate dagli ospedali cittadini avevano superato di gran lunga i risultati resi noti dall'Istat e raccontato una storia ancora diversa e più confortante con un totale di 1883 nascite. Si tratta di un lieve incremento rispetto al passato e rispetto agli anni in cui il numero dei nuovi nati superava la soglia delle 2500 unità. I residenti nel Sannio, in una fascia di età compresa tra zero e quattro anni sono 9886 al 31 dicembre 2020 ma le stime per il prossimo decennio prevedono che gli abitanti fino a 4 anni possano diminuire del 8,7%.