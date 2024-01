Corse bus per Napoli dal primo febbraio, Mastella: «Ci sarà intervento della Regione»

«Ho avuto un colloquio con il consigliere regionale delegato ai Trasporti Luca Cascone, al quale ho espresso le diffuse preoccupazioni per la sospensione delle corse autobus della tratta Benevento-Napoli (13,15) e Napoli-Benevento (16,15) dell'azienda Mott.am srl. Le corse torneranno dal primo febbraio, grazie all'intervento economico della Regione: ringrazio dunque il governo regionale e il delegato del presidente Vincenzo De Luca Luca Cascone per la sensibilità istituzionale dimostrata». Lo rende noto il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

«Con il consigliere Cascone abbiamo condiviso che il collegamento tra la città e il capoluogo regionale, vitale per molti pendolari e fondamentale sul piano sociale, economico e turistico, non poteva essere ulteriormente indebolito dalla cancellazione di queste corse in bus che hanno rappresentato negli anni una valida e apprezzata soluzione per numerosi pendolari.

Il delegato Cascone, ha condiviso i timori che gli ho espresso e grazie a questo immediato intervento operativo la vicenda potrà risolversi per il meglio: dal primo febbraio potremo riavere questa importante forma di collegamento stradale con Napoli», conclude Mastella.