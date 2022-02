Clemente Mastella e sua moglie Sandra Lonardo, sposati da quasi 50 anni, oggi hanno festeggiato il San Valentino intervenendo al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, dove hanno raccontato molti aspetti della loro lunga e felice relazione. «Siamo sposati dal 1975 e prima siamo stati fidanzati per 6 anni», hanno esordito i due. Qual è il segreto per mantenere un rapporto così lungo? «Ci vuole molto affetto, molta stima e comprensione». Cosa ha regalato Clemente a sua moglie per questo S.Valentino? «Un grande mazzo di rose rosse, e stasera faremo una cena da soli».

Con un bigliettino? «Quest'anno niente bigliettino – ha detto la senatrice Lonardo a Un Giorno da Pecora Radio1 - ma gli altri anni mi ha scritto cose bellissime, come ti risposerei o starei ancora 100 anni con te. Più passano gli anni e più è bello stare insieme alla nostra età». Avete dei nomignoli affettuosi? «Mai avuti, ci chiamiamo da sempre per nome». Qual è il difetto peggiore dell'altro? «Sandra magari su una cosa che dico mi risponde no vabbe... ed io mi arrabbio». E per lei? «Clemente è molto distratto, non si interessa per nulla delle cose della casa, demanda tutto a me». Si può dire che siete un po' i Ferragnez della politica? «Siamo un po' come i Maneskin e i Cugini di Campagna: ecco, noi siamo i Cugini di Campagna...». Potreste essere i Mastellaz? «E perché no...». Chi dei due è più geloso? «Lo siamo stati entrambi, quando Clemente faceva il deputato a Roma, e non c'era ancora il cellulare, mi chiamava 25 volte al giorno...».

Dite la verità: in passato c'è stato qualche tradimento? «Non mi sono mai soffermata, qualche volta ci sono andato vicino, ho preferito non sapere, è preferibile non sapere», ha detto a Un Giorno da Pecora la senatrice. Iva Zanicchi qualche giorno fa ha detto che far l'amore fa bene anche superati gli 80 anni. Siete d'accordo? «L'amore fa bene sempre, a qualsiasi età. Cambiano i tempi ma è sempre bello». Infine, prima del termine della lunga intervista, a Rai Radio1 i Mastellaz hanno cantato il brano della loro vita insieme, la celebre il Cielo in una Stanza di Gino Paoli.