Benevento, alcolici a tredicenni: licenza sospesa per 20 giorni

Movida, a Benevento licenza sospesa per 20 giorni a un locale in via Cardinal di Rende, in pieno centro. Un locale in cui, spiega in una nota il questore di Benevento Edgardo Giobbi, «venivano somministrati superalcolici a numerosi minorenni di età compresa tra i 13 e i 15 anni». Di qui l'adozione del provvedimento ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La sanzione è scattata a seguito dell’attività di controllo svolta dal personale della Polizia amministrativa e sociale, nel corso dei servizi tesi a garantire il sereno svolgimento della movida giovanile del sabato, ed in particolare a contrastare la somministrazione di alcolici ai minori. Proprio sabato scorso, 25 marzo, l'accertamento dell'infrazione.

«Noi facciamo tutto il possibile - ha dichiarato Giobbi - per salvaguardare la salute dei giovani beneventani. Sarebbe auspicabile da parte di tutti coloro che possono, in un senso o nell’altro, contribuire a limitare, se non a debellare, questo nocivo costume, che in nome del facile profitto mette a repentaglio la salute dei nostri ragazzi e purtroppo anche degli infra-quattordicenni, incominciare a diventare parte attiva lasciando la posizione di osservatori indifferenti. La piaga della mescita di alcol a minorenni è un problema di tutti e non solo di alcuni».