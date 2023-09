Parrucche, contributo per le donne in chemioterapia

Sul sito del comune di Benevento è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di una parrucca da parte di donne con alopecia da chemioterapia residenti nei comuni dell’ambito territoriale B1, che comprende Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

Destinatarie del contributo economico e/o rimborso sono donne di qualsiasi età, con Isee ordinario non superiore a 30mila euro. L’intervento prevede due distinte modalità: l'erogazione in anticipazione di un contributo economico finalizzato al successivo acquisto di una parrucca; oppure l'erogazione di un rimborso per la spesa già sostenuta nell’anno 2022 o entro il 31 agosto 2023.



Le persone interessate dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 ottobre, espressa richiesta del contributo economico utilizzando l’apposito modello di domanda presente nell’avviso pubblicato sulla pagina dell’ambito B1 all’indirizzo: www.comune.benevento.it/ambitob1.