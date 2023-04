Rosa Razzano presidente dei dem sanniti

Rosa Razzano diventerà tra una manciata di minuti o poco più la nuova presidente del Pd sannita. L'assemblea è in corso ma i giochi sarebbero ormai fatti.

La giovane imprenditrice, molto nota in città anche grazie alla lunga stagione artistico-musicale del «Morgana», ora impegnata in una nuova avventura con l'«Eskimo» di piazza Roma, aveva mancato per pochi voti l'elezione nel consiglio comunale del capoluogo alle ultime amministrative, dove era candidata nella lista «Città Aperta». Ora per lei uno sviluppo inatteso, per il quale avrebbe giocato un ruolo determinante il leader provinciale dei dem Giovanni Cacciano