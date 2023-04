Rubininetti a secco per lavori ad Arpaia, chiuse scuole e municipio

Domani 21 aprile, ad Arpaia, i rubinetti resteranno a secco per diverse ore e, per questo motivo, è stata disposta la chiusura delle scuole e del municipio.

A comunicarlo è l’ente comunale guidato dal sindaco Pasquale Fucci. Inoltre, dal Comune caudino rendono noto che, a causa dei lavori programmati sulla rete dalle 8 alle 16, la mancanza di fornitura idrica interesserà le seguenti zone: via Sant'Angelo, via Forche Caudine, Vico principale della Riccia, via Municipio, via Alfonso Ghevara, via Corte dei Cavalieri, Piazza del Popolo, via Sannitica, via delle Grazie.

A restare chiusi saranno il plesso scolastico e l’edificio comunale sito alla via Madonna delle Grazie 23 e la scuola ubicata in via Giovanni Falcone