Salta la Sagra dei funghi a Cusano Mutri: «Piano sicurezza insufficiente»

Stop alla tradizionale Sagra dei funghi di Cusano Mutri, originariamente in programma dal 22 settembre al 15 ottobre. La decisione è stata presa questa mattina al termine della riunione del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, alla quale hanno partecipato il questore Edgardo Giobbi, il comandante provinciale dei Carabinieri, Enrico Calandro, il comandante provinciale della Guardia di finanza, Eugenio Bua, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Raffaella Pezzimenti, ed il sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maria Maturo.

Nella circostanza, si è proceduto alla disamina del piano operativo e di emergenza presentati dal Comune di Cusano Mutri il 15 settembre scorso. Dall’esame della documentazione prodotta, essendo emerso che anche la nuova pianificazione non soddisfa quasi integralmente le prescrizioni della direttiva “Piantedosi” ovvero “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” e della normativa vigente in materia, il Comitato ha ritenuto non sussistenti le condizioni minime, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, per lo svolgimento della manifestazione.