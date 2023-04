Benevento: riempito di piombini ed investito, la triste storia di un randagio che lotta per la sopravvivenza

Era stato recuperato in seguito di un investimento che gli aveva paralizzato le zampe posteriori, ulteriori esami hanno rivelato che il cane precedentemente era stato colpito da proiettili esplosi da un'arma da fuoco: nel torace, infatti, ha un numero elevato di piombini.

A narrarlo, in un post su facebook, sono i volontari della Lega nazionale per la difesa del cane di Benevento, che dopo aver preso il randagio dal pronto soccorso dell'Asl, lo hanno fatto sottoporre ad unlteriori esami.

"Ieri - scrivono i volontari della Lega sulla propria pagina facebook - abbiamo portato questo cagnolino paralizzato dai nostri veterinari. Era stato recuperato dal pronto soccorso dell'Asl a seguito di investimento. Dalla visita di controllo è emersa una lussazione della colonna vertebrale e molto probabilmente resterà paralizzato a vita.

Attualmente è ricoverato in clinica per ulteriori accertamenti e soprattutto perché a seguito del trauma non riesce a utilizzare nemmeno le zampe anteriori che si sono irrigidite. La cosa sconvolgente è emersa dalle radiografie: questo povero cagnolino ha un numero elevato di piombini nel torace, quindi qualcuno gli ha sparato. Immaginate che dolore e quanta sofferenza ha provato. Adesso speriamo con tutto il cuore che riesca a sopravvivere".