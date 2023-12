Uscire per gli ultimi regali e ritrovarsi imbottigliati nel traffico, con clacson urlanti e improperi assortiti. Scene classiche da giorni pre-natalizi, che quest'anno potranno essere però evitate, con benefici anche per l'ambiente. L'opportunità è data dall'idea in corso di definizione da parte dell'assessorato ai Trasporti del Comune, in collaborazione con il gestore Trotta Mobility: bus gratis in tutta la città nei giorni che precederanno Natale e Capodanno. Nel dettaglio, l'esonero dal pagamento dei ticket di viaggio riguarderà il periodo di vigilia compreso tra giovedì 21 e domenica 24 dicembre, e gli ultimi giorni dell'anno, da venerdì 29 a domenica 31 dicembre.

Duplice la finalità dell'iniziativa, come spiega il delegato municipale ai Trasporti Luigi Ambrosone: «Permettere ai residenti, o ai visitatori che sempre più massicciamente raggiungono la nostra città, di spostarsi in autobus senza pagare il biglietto nei giorni più caldi delle festività significa dare un incentivo concreto alla mobilità sostenibile. Ogni anno puntualmente verifichiamo che il traffico impazzisce nei giorni che precedono le festività, provocando notevoli disagi alla vivibilità e agli stessi automobilisti. Sapere che c'è un'opportunità reale per lasciare l'auto in garage e raggiungere qualsiasi negozio o luogo d'interesse può rappresentare una leva deflattiva efficace per decongestionare il traffico.

Meno vetture in circolazione significa anche strade più sgombere e tempi di percorrenza ridotti per gli autobus, che oggi invece devono fare i conti con incolonnamenti, doppie file e soste sulle fermate dei pullman. Più tempo a disposizione per gli acquisti e molto meno stress, dunque, con ricadute utili anche per gli operatori commerciali. E poi - aggiunge Ambrosone - è evidente che ne beneficerebbe la qualità dell'aria, che ogni anno durante le festività natalizie e a Capodanno subisce un sensibile peggioramento puntualmente misurato dalle centraline dell'Arpac». Inquinanti atmosferici che sembrano già entrati nel clima natalizio. Nella giornata dell'Immacolata, la concentrazione di polveri sottili Pm10 ha registrato una decisa crescita, arrivando a sfiorare il limite massimo di legge dei 50 microgrammi per metro cubo d'aria, già oltrepassato in 22 occasioni dall'inizio dell'anno. Ma come si articoleranno nel dettaglio le giornate «ticket free» sui bus cittadini? «Stiamo verificando dal punto di vista tecnico la soluzione più opportuna - anticipa Ambrosone -. Nelle prossime ore avremo un incontro con i lavoratori e i rappresentanti sindacali di Trotta, per definire le modalità più idonee. Sarà comunque necessario dotarsi di un titolo di viaggio perché la presenza degli utenti deve essere tracciata, anche se esonerata dal corrispettivo di pagamento del servizio. È probabile che saranno i conducenti dei bus a fornire il biglietto ai viaggiatori al momento della salita a bordo, biglietto che dovrà poi essere regolarmente obliterato».

È partita nella serata dell'Immacolata la «nuova» area di parcheggio in centro. Si tratta dell'ampio piazzale asfaltato al termine di viale Mellusi che ospita anche il mercato, sottostante la Caserma Guidoni. Spazio abitualmente dominio di persone non autorizzate, che «esercitano» ormai da anni una discutibile sorveglianza delle vetture in sosta. La Trotta mobility ha dotato l'area di parcometri e destinato alcuni operatori alla gestione della sosta. Una soluzione alternativa a quella classica di piazza Risorgimento, inutilizzabile ancora a lungo a causa della ruota panoramica. Invariati i prezzi per l'utenza: 75 centesimi l'ora fino alle 20, mentre sostare per l'intera serata costerà 1,50 euro. Una opzione che ha già registrato cospicui accessi nella serata d'esordio e che si rivelerà sicuro punto di riferimento per il sempre numeroso popolo della movida. Soluzione temporanea che si renderà necessaria per un periodo abbastanza lungo. L'area di piazza Risorgimento sarà indisponibile alla sosta per tutto il 2024 per i lavori di realizzazione di una piazza pedonale che si accompagna alla costruzione di un parcheggio multipiano in via Pertini, sede dell'attuale terminal bus. Che a sua volta deve trovare sede altrove in tempi brevi. L'opzione designata dal Comune resta quella del piazzale retrostante la sede Coni, in via Santa Colomba. Nei prossimi giorni l'assessore Ambrosone terrà un sopralluogo con i tecnici per accertarne la funzionalità, così come si verificheranno le modalità attuative delle banchine laterali di fermata temporanea per gli studenti lungo via Paolella. A seguire, nuovo faccia a faccia con le aziende di trasporto in Confindustria.