Via libera all'illuminazione delle antiche mura che circondano il centro storico

Da ottobre nuova luce sulla storia di Benevento. Occorreranno (almeno) sei mesi per portare a termine l’intervento di illuminazione artistica delle antiche mura, finanziato con il Programma integrato città sostenibile. Un obiettivo ottimistico, in realtà, perché i tempi contrattuali prevedono la consegna per dicembre. Ma la fine dell’anno rappresenta anche il termine ultimo per la rendicontazione dell’intero progetto «I percorsi della storia: la città medievale, i Longobardi, il mito delle Streghe», e dunque occorre accelerare. L’intervento è stato al centro del summit svoltosi a Palazzo Mosti nell’ambito del ciclo d’incontri varato dal delegato ai Pics Francesco De Pierro. Al check hanno preso parte lo stesso vice sindaco e l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa, i dirigenti Maurizio Perlingieri e Antonio Iadicicco, il responsabile del procedimento Luigi De Marco, il direttore dei lavori Francesco Mainolfi, i funzionari Bruno Caruso e Giovanni Racioppi.