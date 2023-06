Videosorveglianza a Benevento, il Viminale investe 250mila euro

Approvato un finanziamento di 250mila euro dal ministero dell'Interno per il potenziamento della rete di videosorveglianza a Benevento. Il contributo del ministero permetterà di posizionare ulteriori occhi elettronici dove ora non ci sono, ovvero al rione Capodimonte, e di intensificare la videosorveglianza in alcuni punti strategici della città come i quartieri Libertà (teatro di un'aggressione solo pochi giorni fa), Ferrovia e Pacevecchia.

«Un importante risultato, perché con queste risorse avremo la possibilità di incrementare gli standard tecnici delle videocamere esistenti ed estendere l’area geografica videosorvegliata. Ciò consentirà una maggiore efficacia nella necessaria e doverosa azione di contrasto a comportamenti scorretti o peggio ancora criminosi: dalle violazioni del Codice della Strada al teppismo, dalla violenza di strada agli atti delinquenziali di ogni sorta.

Aumenta il grado di sicurezza urbana, a vantaggio dei cittadini e dei visitatori della città. Un passo importante in direzione della Benevento che cresce. Un particolare ringraziamento voglio rivolgere al prefetto Carlo Torlontano e al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica», commenta il sindaco Mastella dopo il decreto di finanziamento del Viminale.