La Juvecaserta per gara 5 dei playoff devolve l'incasso all'Emilia Romagna

Per gara5 di playoff in programma alle 20.30 di mercoledì 24 maggio al palaPiccolo tra la Ble Decò Juvecaserta e la Teramo a spicchi il club bianconero ha deciso di fissare un prezzo unico per tutti i settori dell’impianto di viale Medaglie d’oro al prezzo di 3 euro, comprensivo di commissioni ed ogni altro onere. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza a favore delle popolazioni colpite dalla recente alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna.

Per questo motivo, la società bianconera si aspetta una risposta solidale da parte dei tifosi bianconeri in modo da sostenere la squadra e, nello stesso tempo, collaborare alla realizzazione della maggiore somma possibile da devolvere alle popolazioni dell’Emilia-Romagna così duramente colpite. La Juvecaserta 2021 ringrazia Azzurro Service per aver aderito alla sua iniziativa rinunciando ad ogni tipo di commissione sulla vendita dei biglietti.