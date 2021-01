La storia si ripete oramai da mesi, ma in questi ultimi giorni la situazione è fuori controllo. Una banda di ragazzi, quasi sicuramente tutti minorenni, a zonzo nelle ore serali in pieno centro a San Felice a Cancello, nel Casertano, si diverte a bucare le ruote delle auto in sosta.

A far emergere il disagio sono state una serie di denunce, circa una cinquantina, alle forze dell'ordine ed in particolare segnalate al comando locale di Polizia Municipale che, nelle prossime ore, cercherà di risalire agli autori sequestrando filmati di telecamere private di videosorveglianza. Addirittura, secondo quanto emerge da alcune segnalazioni, sono stati persino rubati specchietti e graffiate fiancate.



