Dalla manutenzione delle moderne attrezzature di soccorso e salvataggio al restauro dei pezzi storici, veri e propri cimeli simbolo del coraggio dei vigili del fuoco, spesso ancora in uso vista la loro funzionalità. Sono alcune delle attività in corso al Comando provinciale di Caserta, il cui impegno per la cura di questi strumenti è fondamentale per garantire la massima efficienza e sicurezza durante gli interventi, soprattutto in vista della stagione estiva, quando il rischio di incendi aumenta.

Tra le attrezzature moderne oggetto di manutenzione c'è la “scala italiana”, prezioso strumento utile per raggiungere zone impervie e svolgere operazioni di soccorso in spazi ristretti, «la cui cura regolare - spiega il comandante dei vigili del fuoco di Caserta, Paolo Massimi - ne assicura la stabilità e la funzionalità, permettendo ai vigili del fuoco di operare con la massima sicurezza e precisione».

Il restauro della “lancia carrellata” rappresenta invece un importante passo per preservare la memoria storica del corpo dei vigili del fuoco. Questa lancia, con la sua portata di 4mila litri al minuto e un getto di 50-60 metri, ancora in uso in alcuni Comandi, «rappresenta - aggiunge Massimi - un simbolo della dedizione e del coraggio dei Vigili del Fuoco che in passato affrontavano incendi di vaste proporzioni. Il suo restauro permette di conservare un pezzo di storia e di trasmettere alle nuove generazioni l'importanza del loro lavoro».