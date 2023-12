Cosa fare a Caserta tra Natale e Capodanno: tutti gli appuntamenti delle festività

EVENTI NATALIZI

Nel Giardino Incantato di Natale, nel Parco Maria Carolina a Caserta, martedì è in programma l’allestimento della Natività a cura della Pro Loco “L’Antico Borgo di Vaccheria”. Presenti anche i Suonatori per Caso, musicisti e promotori delle radici culturali del Sud Italia, per ricreare l’ambientazione folcloristica settecentesca.

LIBRI

Si presenta venerdì al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere il libro “Mia zia non è un pesce” di Carmen De Nisi.

A seguire, sabato, per i più piccoli il laboratorio di lettura animata a cura di Teresa Perretta e Riccardo Sergio.

MUSICA/1

Santo Stefano in musica alla Reggia di Caserta con il tradizionale “Concerto per un Giorno di Festa”, alla sua trentaduesima edizione. Appuntamento nella Cappella Palatina, dove l'Orchestra da Camera di Caserta, diretta da Antonino Cascio e con al pianoforte Bruno Canino, eseguirà brani di Mozart e Haydn.

MUSICA/2

Martedì sera il Teatro Don Bosco di Caserta ospita il concerto “Playing Love-il cinema di Ennio Morricone”, suite per pianoforte ed orchestra arrangiata e interpretata da Ernesto Sparago, con la voce di Sarah Agostinelli e la Nova Amadeus Chamber Orchestra diretta da Stefano Sovrani.

MUSICA/3

Al Real Sito di Carditello da mercoledì torna la rassegna “Jazz & Wine”, con la sua proposta musicale unita a degustazione di vino e prodotti tipici. L’apertura è affidata a “Let it jazz - I Beatles tra rock e jazz” con Sacha Barbato (voce e chitarra acustica), Giampaolo Capone (chitarra elettrica e cori), Diego Ruggiero (basso e cori), Simone Paglia (batteria) e Gianluca Grasso (piano elettrico).

PRESEPI VIVENTI

La tradizione del Presepe Vivente si rivive a Teano, martedì con un percorso che avrà inizio dal monastero di Santa Caterina e si concluderà nei pressi della chiesa di San Pietro in Acquariis. Prevista, per l’occasione, l’apertura straordinaria del Museo Archeologico di “Teanum Sidicinum”, dove sarà possibile ammirare il “Mosaico della natività”.

TEATRO/1

Da martedì al 30 dicembre Sal Da Vinci porta in scena il suo “Sal Da Vinci Stories” al teatro Lendi di Sant’Arpino. Lo spettacolo - che vede la partecipazione dell’attore Ernesto Lama - unisce le canzoni dell’artista con la sua storia privata.

TEATRO/2

Da lunedì a sabato al teatro Civico 14 di Caserta va in scena “Amore e altre bugie” di Antimo Navarra, con la regia Roberto Solofria. L’irresistibile commedia esplora i complicati intrecci amorosi di un gruppo di amici che cercano di navigare tra le insidie delle relazioni sentimentali e gli intricati legami familiari.