Altro giorno nero per l'ondata dei contagi da rientro. Sono 30 le persone risultate positive al Coronavirus e risultano nuove impennate ad Aversa, che sale a 61 casi, Caserta, con 40 positivi, e Roccamonfina, che sale a 25. Il numero totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza è 963, di cui 351 attualmente positivi. Non ci sono nuove guarigioni, né nuovi decessi. Aumentano però i cittadini in quarantena obbligatoria, ad oggi 394. I 30 positivi registrati nel report dell'Asl di Caserta di ieri emergono da 831 tamponi. L'Asl ha mobilitato la sua task force per fronteggiare i prossimi giorni e la paura dell'ondata di contagi da rientro dei vacanzieri, giovani in partolare. Diffuse tutte le indicazioni per chi teme di essere stato infettato.

Intanto, tra le persone risultate infette c'è anche il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale: «Cari concittadini devo informarvi che sono risultato positivo al tampone per il Covid. Ero venuto a Milano per stare una settimana con mia figlia e le nipotine, ma ho avuto febbre per cui sono andato al Pronto soccorso per il tampone che è risultato positivo. Per ora resto in quarantena nell'abitazione di mia figlia a Milano. Sono state già avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andrà tutto bene, ma intanto vale l'invito ad assumere comportamenti responsabili».

L'ASL ACCANTO AI CITTADINI

Resta dunque indispensabile che i cittadini si attengano all'ordinanza del presidente della Regione e informino le autorità sanitarie del loro rientro. L'Unità di Crisi della Regione ha inviato una nota con la quale si invitano tutti i cittadini a comunicare i propri spostamenti e il proprio rientro. Nella nota regionale si legge che monitorando le persone che ritornano a casa è stato possibile individuare i possibili contagiati, soprattutto se asintomatici.

Sul sito ufficiale dell'Asl casertana, alla pagina «iorestoacasa» è possibile visionare il «vademecum» con tutte le indicazioni necessarie al cittadino per poter informare l'azienda sanitaria circa il rientro e la meta dove è stato (a bassa o ad alta contagiosità). I cittadini, infatti, devono segnalarsi al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl entro 24 ore dal rientro inviando all'indirizzo iotornoacasa@aslcaserta.it un modulo oppure telefonando al numero 0823/350959 (dalle ore 08,30 alle ore 15,30). Il modulo è necessario perché il cittadino possa sottoscrivere una sorta di «pre-triage», vale a dire l'elenco delle informazioni strettamente riguardanti sintomi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, o circostanze che possono aver visto quella stessa persona in contatto con un soggetto positivo.

In questo modo, inviando il modulo compilato, gli operatori sanitari potranno valutare la necessità o meno dell'esecuzione del test sierologico o del tampone rino-fringeo. Il modulo si chiama scheda Valutazione Triage Viaggiatori. In caso di positività, se la persona non ha sintomi importanti o si presenta in maniera asintomatica, saranno i medici dei team Covid a prendere in carico il paziente a livello domiciliare.

