I carabinieri forestali di Formicola, durante una perlustrazione dell’area golenale destra orografica del Volturno nell’ambito della campagna controlli “Fiume sicuro”, a Castel Campagnano, in località “Marrochelle", in una cava dismessa hanno notato la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti composti da materiali inerti non bonificati e da terre e rocce da scavo contenenti materiale plastico vario, per un quantitativo stimato in circa 500 metri quadrati. I vari cumuli di rifiuti risultavano stoccati in prossimità della sponda di un laghetto artificiale.

APPROFONDIMENTI Sequestrata discariva abusiva, due 50enni denunciati Ruba rifiuti pericolosi da autocarro sottoposto a sequestro: enunciato Giugliano, acque della discarica buttate nella fogna: scatta il sequestro

I successivi accertamenti hanno fatto risalire alla provenienza degli stessi a un’impresa edile. Non essendo stata prodotta alcuna autorizzazione per lo stoccaggio di detti rifiuti, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo degli stessi ed hanno denunciato il legale rappresentante dell’impresa edile e il conduttore dell’area interessata da tale illegale attività di gestione illecita di rifiuti speciali.