Carcassa di Ibis eremita in un campo da golf: era inserito in un progetto europeo di tutela della specie

Un sos del servizio 1515 ha raggiunto ieri mattina la centrale operativa del Reparto territoriale di Mondragone: è stata segnalata la presenza su un campo da golf lungo la Domiziana, al km 35+300, nel territorio di Castel Volturno, di un uccello morto, appartenente alla specie Ibis eremita, munito di radiotrasmettitore gps. I militari dell’Arma appartenenti al nucleo forestale di Caserta sono sopraggiunti sul posto dove hanno constatato la presenza del volatile selvatico, oggetto di tutela: un esemplare di Geronticus eremita Linnaeus.

Dopo i rilievi fotografici, gli uomini in divisa hanno proceduto al recupero della carcassa e al suo trasporto presso il Criuv (il Centro di riferimento regionale per l'igiene urbana e veterinaria) di Napoli, al fine di dare seguito agli esami diagnostici di rito.

Le operazioni, che sono state eseguite in raccordo con la responsabile per l’Italia del progetto Life20 Northern Bald Ibis, hanno permesso di scoprire che l’esemplare era stato inserito dall’Unione Europea in uno specifico progetto che prevede la protezione e la tutela ambientale della specie.

Eseguiti i primi accertamenti radiologici da parte del Criuv, la carcassa con il radiotrasmettitore gps sarà poi trasferita presso il Centro nazionale di Medicina forense di Grosseto per essere sottoposta ad esame autoptico finalizzato a risalire alle cause della morte.