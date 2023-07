Un turista d'eccezione al borgo di Casertavecchia. Il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett, non ha voluto perdere l'occasione di visitare il gioiello medievale casertano. Lo ha fatto prima di esibirsi sul palco di "Un'Estate da Belvedere", la rassegna di musica e teatro diretta da Massimo Vecchione a San Leucio.

Il musicista britannico, accompagnato dalla moglie Jo, ha raggiunto Casertavecchia nel pomeriggio, poco prima del concerto. «La band ha suonato in maniera magnifica la scorsa notte a Caserta ed è stato speciale visitare l'antichissima città collinare nelle vicinanze della Caserta attuale». Questa la testuale traduzione dall'inglese del post di Hackett sul suo profilo Instagram, che conta più di 33mila follower. Già quasi mille i like per il post su Casa Hirta. Una gran bella vetrina per Caserta e il suo territorio!

Dal suo entourage aggiungono: «Steve è rimasto molto affascinato da Casertavecchia, ma soprattutto molto sorpreso dal Real Sito di San Leucio. Non è riuscito a visitare il Museo della Seta perché impegnato nel soundcheck, ma ritornerà sicuramente perché è rimasto molto colpito dalla dimora borbonica e perché ama i luoghi d'arte e di cultura».

Quella di lunedì sera al Belvedere è stata l'unica tappa al sud d'Italia dei sei concerti che Steve Hackett e la sua band hanno programmato in Italia. Oggi l'ultima tappa a Ferrara. L'appuntamento al Belvedere ha fatto registrare da subito il sold out. Steve Hackett è davvero un mito e i fan sono accorsi da ogni parte della Campania e oltre.