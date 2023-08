Il questore Grassi in visita alla Provincia

Stamattina il questore Andrea Grassi è stato accolto dal presidente della Provincia Giorgio Magliocca, in visita istituzionale presso gli uffici di via Vincenzo Lamberti. Un incontro cordiale, nel corso del quale è stata evidenziata l’importanza di una proficua e concreta collaborazione per rendere la provincia di Caserta e il suo territorio, sempre più sicura nelle sue articolazioni istituzionali, sociali, politiche ed economiche.

Nel formulare i suoi più calorosi auguri di benvenuto al neo questore, il presidente Magliocca ha garantito la massima collaborazione istituzionale della Provincia così come avvenuto in passato con il suo predecessore.

«Ho avuto l’onore di ricevere una persona di grande spessore sia umano che professionale – ha commentato il presidente Giorgio Magliocca – con il quale si è immediatamente instaurato un ottimo rapporto.

Abbiamo discusso a trecentosessanta gradi del nostro territorio, delle sue criticità, ma anche delle enormi potenzialità dal punto di vista turistico e culturale. Ho garantito il massimo supporto istituzionale dell’Amministrazione e quello del nostro corpo di Polizia Propvinciale. Un sincero augurio di buon lavoro al dottor Grassi e all’intera questura di Caserta».