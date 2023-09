In Prefettura a Caserta un registro per le condoglianze a Napolitano

Anche a Caserta ci sarà un punto per scrivere il proprio pensiero a Giorgio Napolitano. Il registro sarà aperto da domani (domenica 24) dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e da lunedì 25 e martedì 26 dalle ore 8,00 alle ore 19,00. Così, tutti i cittadini possono recarsi nella sede della Prefettura di Caserta (ingresso principale, al piano terra), dove sarà allestito il registro dei messaggi di cordoglio. «A seguito del decesso del presidente emerito della Repubblica, senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano - si legge in un comunicato diramato dalla Prefettura di Caserta - la presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’istituzione di un registro di condoglianze presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo dal giorno dell’apertura della camera ardente, domenica 24 settembre 2023, fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato previste per martedì 26 settembre 2023»