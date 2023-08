Le buche spuntano come funghi, pericolo in via Marchesiello

Mentre l’assessore del Comune di Caserta Marzo annuncia nuovi lavori di sistemazione delle strade cittadine, spuntano come funghi altre buche sul territorio. Più che di buche potremmo parlare di voragini, come quella che si è aperta da circa una settimana in via Marchesiello.

Una barriera New Jersey per segnalare il pericolo per gli automobilisti e un triangolo riflettente che affonda proprio nella grossa buca per fare in modo che anche di notte sia visibile.

Ma visto che quel foro è presente da almeno sette giorni, urge un intervento immediato del Comune per evitare nuovi danni alle automobili e altre richieste di risarcimento che andrebbero a penalizzare le già disastrate casse municipali.