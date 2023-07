Nasconde tre chili e mezzo di droga in casa, 61enne ai domiciliari a Castel Volturno

Nasconde oltre tre chili di droga, arrestato dai carabinieri sul litorale casertano. Agli arresti domiciliari è finito un 61enne che, nella serata di ieri, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Presso una pertinenza della sua abitazione di Castel Volturno, i carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone, hanno trovato e sottoposto a sequestro 3,5 Kg di hashish, suddiviso in 34 “tavolette” e 7 bustine in cellophane con all’interno marijuana, per un peso complessivo di gr. 250,00.

Sequestrati anche 2 coltelli da cucina e forbici utilizzati per il taglio dello stupefacente.