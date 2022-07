Lite condominiale sfocia in aggressione nel Casertano: chiesto rinvio a giudizio

Approda al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere una brutta querelle condominiale sfociata in una violenta aggressione che ha visto come parti due vicine. L'episodio è avvenuto a Piedimonte Matese, nel Casertano. In particolare la Procura di Santa Maria Capua Vetere (sostituto Gerardina Cozzolino) ha chiesto il rinvio a giudizio di una donna di 52 anni (difesa da Pierluigi Grassi), e l'udienza preliminare si celebrerà il 26 ottobre prossimo dinanzi al Gip Emilio Minio.

La donna è stata denunciata dieci mesi fa dalla parte offesa, una condomina difesa dai legali Raffaele e Gaetano Crisileo, che fu aggredita e finì un ospedale con una prognosi di 40 giorni. Dalla denuncia e dalle indagini effettuate dai carabinieri, è emerso che la 52enne prima apostrofò in vari modi la vicina, quindi la minacciò pesantemente e poi l'aggredì con delle forbici procurandole varie ferite.