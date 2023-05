Polo calzaturiero di Carinaro in fiamme, due aziende coinvolte

Un incendio di vaste proporzioni ha investito un capannone del polo calzaturiero Unica, nella zona industriale Aversa nord. Le fiamme, divampate intorno alle 14, sarebbero partite dall' azienda Pmp, che occupa un'ala della struttura destinata a deposito di pellami, per poi estendersi alla vicina Oxmox Italy, che invece produce scarpe. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta e dei distaccamenti di Aversa, Marcianise, Mondragone. Durante le operazioni di spegnimento un vigile del fuoco è rimasto ferito lievemente ed è stato costretto alle cure dei sanitari del 118. Sul posto presenti il sindaco di Carinaro Nicola Affinito, la polizia locale, i carabinieri della stazione di Gricignano d' Aversa. L'incendio, attualmente ancora non domato, si inserisce all' interno di una lunga scia di episodi simili. L'attenzione è nuovamente rivolta alle criticità di un insediamento industriale dove è molto alto il rischio di ripercussioni sull'ambiente e sulle popolazioni locali.