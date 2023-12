Violenza di genere, il prefetto di Caserta: «Cos'è l'amore? E' rispetto per la tua metà»

«In provincia di Caserta, dal primo gennaio al 20 novembre 2023 si sono verificati due omicidi di donne, a fronte di zero omicidio di donne nell’analogo periodo del 2022. Ci sono stati poi 27 casi di violenze sessuali nei confronti di donne, a fronte di 32 casi nell’analogo periodo del 2022 e 277 atti persecutori. Inoltre, ci sono stati 386 casi di maltrattamenti in famiglia e sono stati adottati 11 ammonimenti per atti persecutori, a fronte di 10 nell’analogo periodo del 2022 e 2 ammonimenti per violenza domestica, a fronte di 4 nell’analogo periodo del 2022». Così, il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo durante l'evento Stop alla violenza: il rispetto è la chiave organizzato dal liceo Federico Quercia, guidato dal dirigente scolastico Diamante Marotta. Il prefetto, ha ricordato agli studenti di chiamare il numero 1522 per denunciare le violenze, numero gestito dall’associazione “Differenza donna”, gratuito e attivo h24. Fra gli studenti c'era anche il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta oltre alla giornalista Marilù Musto, componente della commissione Pari opportunità dell'Ordine dei giornalisti della Campania e il professor Pasquale Delle Curti che ha accolto gli ospiti con Marotta.

Tante le classi presenti nell'Aula Magna del Quercia: 3 A- 4A- 5A-5D-5M-5N-3L-3Q, ognuna di esse accompagnata dai propri docenti, Giovanna Paolino, Angela Romano e Irene Cecere, oltre che i tecnici audio del liceo Quercia, Nicola Capasso e Roberto Amoruso.

Dopo i saluti istituzionali, Diamante Marotta ha dato la parola alla studentessa Alessia Colella - classe 5 A - che ha portato ai relatori il saluto di tutta la comunità dei querciani e ha letto un monologo, realizzato dagli stessi studenti, nel quale si sono toccati vari aspetti della tematica del femminicidio , da quello normativo - giudiziario - casi Melania Rea e Tiziana Cantone - a quello affettivo e sentimentale.

A legare gli interventi dei relatori la domanda, forse non tanto scontata, presente nel monologo di Alessia Colella e che Marilù Musto ha girato ai presenti, ovvero: «Che cosa è l'amore ?»

A rispodere è stato il prefetto: «L'amore è rispetto per l'altro, proteggere l'altro», ha dichiarato Castaldo.

Tutti sono stati d'accordo con l'interpretazione del prefetto.

Gli studenti del Quercia hanno donato poi ai relatori dei quadri con simboli contro la violenza alle donne.