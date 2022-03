Da Pollica alla Camera dei Deputati: debutta il libro di Vassallo e Iurillo

Lunedì 7 marzo alle ore 15.00 presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari in via Campo Marzio n. 78 a Roma, si svolgerà la presentazione del libro «La verità negata» di Dario Vassallo e Vincenzo Iurillo.

All'incontro, che sarà trasmesso anche in diretta streaming, modererà Dario Del Porto, giornalista de La Repubblica. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Vassallo, seconda tappa a Roma con la scuola per giovani... LA CULTURA NEGATA Chiude l'ultima libreria del territorio, i giovani di...

LEGGI ANCHE «Vassallo tributo ai sindaci impegnati contro la criminalità», le parole di Draghi

Sono ancora tanti gli interrogativi che cercano risposta. Una battaglia per la legalità che per fortuna non è morta con Angelo Vassallo, il Sindaco Pescatore, come i mandanti dell’omicidio evidentemente speravano: da anni è portata avanti dal fratello Dario, che negli ultimi 11 anni, insieme alla Fondazione Vassallo ha girato tutta l’Italia per far emergere la piramide di fango, fatta d’inganni, tradimenti e depistaggi, e, soprattutto, per risvegliare le coscienze degli italiani. Tutto comincia quel tragico 5 settembre del 2010 di 11 anni fa, quando nove colpi di pistola raggiungono l’auto di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica. Un uomo colto e di umili origini, che aveva saputo trasformare un piccolo comune della Campania, logorato dagli interessi della malavita locale, in un esempio di amministrazione lungimirante per il mondo, tanto da meritare il riconoscimento della delegazione italiana in Kenya. Come spesso accade, chi persegue la giustizia viene lasciato solo, diventando un facile bersaglio della criminalità organizzata.

A dieci anni dalla sua morte, il libro/inchiesta La Verità Negata, scritto a quattro mani dal fratello Dario Vassallo e da Vincenzo Iurillo, riaccende quell’indagine. Il libro è una sorta di Diario di viaggio nello spazio temporale di circa 10 anni, in cui Dario racconta il suo percorso e quello del fratello Massimo attraverso l’Italia per testimoniare cosa ha generato, nei cuori e nelle menti degli italiani, l’assassino del fratello Angelo, il Sindaco Pescatore. Un viaggio che testimonia soprattutto l’esistenza di un’altra Italia, quella della gente perbene e di buona volontà.

«Abbiamo impiegato 11 anni, 6 mesi e 2 giorni affinchè l’omicidio di Angelo Vassallo venisse affrontato nella sede opportuna. La Politica con la ‘P’ maiuscola ha il dovere di rafforzare l’azione investigativa della magistratura e della polizia giudiziaria affinchè i mandanti e gli esecutori di questo efferato omicidio vengano assicurati alla giustizia, senza dimenticare l’azione di uomini delle istituzioni che hanno avuto il compito di depistare» - sottolinea il fratello Dario Vassallo.