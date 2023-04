Presso lo Studio Trisorio in mostra le opere di Polidori

Ha inaugurato sabato 8 aprile a Capri, nella nuova sede dello Studio Trisorio in via Vittorio Emanuele 44, la personale di Robert Polidori, dal titolo “L’enigma della conoscenza”. Fotografie a colori di grandi dimensioni con livelli cromatici molto particolari, dove un lavoro sulla saturazione va a creare degli effetti che giocano sull’ottica e sul senso del tempo.

I soggetti raffigurati sono degli affreschi ritrovati nei siti archeologici di Pompei e Oplontis. La mostra mette in scena la ricerca di Polidori che da anni prosegue sugli aspetti psico-emozionali dell’architettura degli spazi interni, cui sottendono sempre spazi dell’animo umano e della memoria.

In molte immagini della serie è raffigurata la Villa dei Misteri, una dimora ben conservata alla periferia della città di Pompei, famosa per i suoi affreschi risalenti al 70-60 a.C. e restaurati tra il 2013 e il 2015. Queste opere sono rare sopravvivenze della pittura romana antica e rappresentano i riti di una giovane donna che viene introdotta al culto dionisiaco.

Utilizzando una fotocamera di grande formato Polidori realizza immagini “pittoriche” e dettagliate in scala. Attraverso il suo sguardo, le stanze ricche di storia diventano metafore di stati d’animo e restituiscono anche aspetti della psicologia di chi le ha abitate. I dettagli decorativi ed estetici sono tracce capaci di evocare l’immaginario di culture passate.

La mostra si potrà visitare fino al 30 maggio 2023. in collezione presso gli spazi interni dello studio anche opere di altri artisti quali: Rebecca Horn, Umberto Manzo, Francesco Arena ed altri nomi riconosciti, che fanno del corner di via Vittorio Emanuele a Capri una tappa imperdibile per curiosi e collezionisti del contemporaneo.