Libri per crescere: contro il virus Gallucci e Save the Children uniti

Il motto è: conteniamo il virus, sviluppiamo la lettura. In attesa della fatidica “fase 2” della pandemia, mentre l’Italia si interroga sui tempi e i modi di una possibile e graduale ripresa, la filiera del libro per ragazzi continua ad attrezzarsi. E s’industria per diversificare le proprie proposte, arricchendo la cassetta del “pronto soccorso” letterario e immagin/attivo di bambine e bambini ancora costretti a casa dall’emergenza Covid-19. Da qualche giorno, è la volta dell’editore romano Gallucci, che sull’homepage del suo sito (www.galluccieditore.com) ha istituito una nuova sezione che si chiama - appunto - «Per l’emergenza». Provate a curiosare, e scoprirete mondi per viaggiare con la fantasia, appassionarsi con storie di ieri e di oggi, giocare divertendosi con esperimenti scientifici da fare anche in cucina e stimolanti esercizi montessoriani da realizzare con l’ausilio di ingredienti, materiali e strumenti a disposizione in ogni casa (la sezione “attività” è al link https://www.galluccieditore.com/emergenza/attivita/, dove i lettori trovano una selezione di materiali da scaricare liberamente e stampare).



Tra i libri, vale la pena di segnalare gli e-book scaricabili gratuitamente per l’occasione (le istruzioni su https://www.galluccieditore.com/ebookgratisperlemergenza/)

che Gallucci ha selezionato mettendoli a disposizione dei piccoli lettori, con le preziose illustrazioni di artisti, tra gli altri, del calibro di Fabian Negrin, Anton Gionata Ferrari, Giuliano Ferri: ci sono romanzi di autori classici (del passato e del presente: da Mark Twain, con Uno Yankee alla corte di re Artù a Roberto Piumini, con un romanzo illustrato da Andrea Valente, dal titolo Non sta mai ferma, che aiuta a capire il fenomeno dei terremoti scritto con la consulenza scientifica e i consigli finali di Enzo Boschi e l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia), fiabe (di Carlo Collodi, I racconti delle fate, Principi e principesse e le Fiabe francesi), ma anche libri d’avventura (Caccia ai tesori di Federico Bini, con disegni di Andromalis, cento storie di avventurieri e fuorilegge, esploratori e visionari in cerca di fortuna, alla ricerca dei tesori perduti), albi di ricette a misura di bambino (La forchettina di Miralda Colombo, con disegni di Cevi, per una condivisione gioiosa tra grandi e piccoli delle attività cuciniere più praticate in tempi di quarantena) e infine libri di curiosità scientifiche (come Il prof è una bestia e Il gatto non fa miao, entrambi di Federico Bini, per apprendere dai comportamenti degli animali e circa 200 bislacche scoperte scientifiche).



Non solo. Se siete un po’ pigri, e preferite ascoltare storie anziché leggervele (e leggerle ad alta voce ai vostri bambini) per conto vostro, nella stessa sezione c’è anche una selezione abbastanza ampia (e in progress) di una cinquantina di videoletture di libri di vario genere pubblicati da Gallucci, interpretate o dagli autori stessi (tra questi i grandi Piumini e Bruno Tognolini) oppure da librai specializzati, bibliotecari e docenti di tutta Italia, con tanto di schede libro per saperne di più su quanto ascoltate (al link https://www.galluccieditore.com/emergenza/videoletture/). Ma la mobilitazione non si limita a questo. Pensando alle famiglie e ai bambini in condizioni di maggiore fragilità sociale (quelle, per intenderci, con cui deve fare i conti anche il Miur, per colmare il digital divide italico consentendo a tutti l’accessibilità alla DAD, didattica a distanza, senza accentuare discriminazioni ed esclusioni di vario genere) Gallucci ha anche attivato una collaborazione con Save the Children, per il programma «Non da soli» (nato proprio per supportare bambini e ragazzi di famiglie disagiate, in povertà relativa o assoluta, ulteriormente colpite a causa del Coronavirus, fornendo loro beni alimentari per consentire almeno un pasto proteico al giorno, tablet per la didattica a distanza e connessioni internet).



Con lo slogan “Non ci mettiamo la mascherina agli occhi!” l’iniziativa invita i lettori che vogliano acquistare libri sul sito - a prezzi scontati per l’occasione emergenziale - a donare 3 euro in più a Save the Children, ricevendo in dono uno spinner e un libro attività dal titolo Tutto sui Fidget spinner!!! (del valore di 9,90 euro: la scheda su www.galluccieditore.com/884.htm). Un piccolo premio alla grande solidarietà necessaria per uscire tutti insieme dalla crisi. Perché, come ricordava don Lorenzo Milani, abbiamo avuto conferma da questa pandemia quanto affermava il Priore di Barbiana, indimenticato autore del testo collettivo Lettera a una professoressa: «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia».



Ultimo aggiornamento: 12:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA