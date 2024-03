Donne più ricche al mondo, l'Italia è al quarto posto: 19 italiane nella classifica Forbes

Essere donna nel mondo del business non è semplice. Le pressioni sono tante e come ogni grande imprenditrice che si rispetti c'è bisogno di una spiccata sensibilità nella gestione dei propri affari e coordinamento delle risorse. Donne di questo calibro hanno avuto intelligenza nel business e, soprattutto, sono state capaci di sfruttarla a proprio favore. Grazie a questa loro enorme capacità, sono riuscite a diventare top manager, professioniste e azioniste di prima categoria che gestiscono interi imperi che spaziano dalla cultura alla moda. A fare una indagine a riguardo è stata l'International Women's Day Study di City Index che ha preso in analisi l'ultima classifica di Forbes per cercare di scoprire in quali paesi sono presenti più donne miliardarie.

A vincere sono gli Stati Uniti ma, la classifica, vede l'Italia quarta al mondo con ben 19 donne che arrivano al miliardo di patrimonio. Al primo posto con 7,5 miliardi c'è Massimiliana Landini Aleotti proprietaria della casa farmaceutica Menarini. A 5,6 miliardi troviamo Miuccia Prada, stilista e portatrice del nome del celebre marchio di moda Made in Italy. Al terzo posto a pari merito con 4 miliardi di patrimonio le tre donne della Essilorluxottica: Nicoletta Zampillo, seconda moglie di Leonardo Del Vecchio e Marisa e Paola Del Vecchio le due figlie avute dalle prime nozze di lui. Il quarto posto, con 3,3 miliardi di patrimonio, è occupato, invece, da Giuliana Benetton, membro della celebre famiglia fondatrice del marchio.

Nonostante l'Italia ricopra un posto di tutto rispetto, l'onore di essere la donna più ricca del mondo è di Francoise Bettencourt Meyers, imprenditrice e filatroca, con un patrimonio di 90,2 miliardi.

Tra le donne più ricche al mondo figurano anche l'ereditiera Alice Walton, Julia Koch e Jacqueline Mars.