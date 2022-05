Seda Group vince il premio Oscar dell'imballaggio 2022 per innovazione e tecnologia

Il coperchio in carta Eco Fit di nuova generazione realizzato da Seda International Packaging Group ha ricevuto il riconoscimento del prestigioso best packaging award – Oscar dell’Imballaggio 2022 per le sue credenziali di sostenibilità e le caratteristiche di design innovativo.

È il quarto Oscar dell’Imballaggio che la multinazionale italiana del packaging in carta vince dopo quelli del 2001, 2007 e 2008. Ospitati alla fiera italiana specializzata nel processing e packaging food e non food ipack-ima a Milano, i best packaging awards seguono rigorosi requisiti di innovazione tecnologica, eco-design, prevenzione ambientale e circolarità, definiti da ipack-ima e conai- consorzio nazionale imballaggi. La motivazione della giuria è esplicativa: l’innovazione di Eco Fit Lid impatta su un nuovo concetto di consumo on the go, trend in forte crescita. Il coperchio è versatile e fortemente personalizzabile.

Caratteristiche di sostenibilità e innovazione che rispondono ad una serie di crescenti preoccupazioni: dalla sostenibilità e circolarità, alla sicurezza e praticità per il consumatore in un'ampia gamma di scenari di utilizzo (all’interno di bar e ristoranti o durante il takeaway o l’home delivery). I coperchi Eco Fit sono realizzati interamente con fibre certificate perfectm, e possono essere sviluppati con materiali compostabili e privi di Pe. Grazie al loro design unico sono resistenti e evitano perdite e fuoriuscite di liquidi con una chiusura ermetica che combacia perfettamente con i bicchieri in carta di Seda.

Il profilo di sostenibilità è particolarmente impressionante. I clienti che scelgono Eco Fit risparmiano 400 tonnellate di plastica ogni 100 milioni di coperchi per bevande calde e fredde rispetto alle tipiche soluzioni di polistirene. Inoltre, mentre il polistirene non è riciclabile e non è effettivamente riciclato, Eco Fit può essere conferito insieme al bicchiere nella frazione della carta. Questo significa che sarà realmente riciclato visto gli alti tassi di riciclo dei packaging in carta in Europa e in Italia che superano l’85% e che rendono questi prodotti pienamente conformi a tutti i criteri più stringenti dell’economia circolare. Il coperchio Eco Fit permette anche un notevole risparmio di acqua e un minor consumo di energia elettrica (con conseguenti vantaggi in termini di minori emissioni di Co2) rispetto ai coperchi prodotti con altre soluzioni in fibra, come ad esempio i Moulded Fibre Lids.

Questi ultimi, infatti, hanno un impatto significativamente maggiore sull'ambiente, utilizzando 25 mwh in più e oltre 15.000 litri di acqua per milione di coperchi prodotti. Nel loro insieme, queste caratteristiche hanno assicurato un successo continuo di Eco Fit, che nel 2020 aveva già vinto la categoria save the planet degli european carton excellence awards, premi internazionali istituiti dall’european carton makers association. Ora il best packaging 2022 conferma che la sostenibilità ambientale e l’innovazione di Eco Fit sono sempre più convincenti.

«La nostra missione è quella di essere i pionieri nel mondo del packaging per un mondo migliore e questi premi riconoscono l'eccezionale lavoro del nostro team. Eco Fit non è solo più sostenibile dei coperchi in polistirene ma è ugualmente funzionale. Rispetto ad altre soluzioni in fibra, garantisce oltre a maggiore sostenibilità una sicurezza più elevata durante l’uso grazie alla sua capacità di chiudere ermeticamente i bicchieri garantita da uno scatto udibile. Inoltre, non assorbe i liquidi, come invece accade ad altri prodotti in fibra che diventano morbidi e perdendo funzionalità», ha commentato Armando Mariano, direttore r&d materiali e prodotti di Seda.

«A differenza di altri coperchi, Eco Fit è completamente stampabile, con standard di alta qualità che permettono una comunicazione chiara, per un marketing di grande impatto. La giuria ha riconosciuto esplicitamente i nostri sforzi per fornire una soluzione superiore sotto ogni aspetto non solo per i consumatori e il pianeta, ma anche per le aziende che lo utilizzano. Siamo molto orgogliosi di ciò che il nostro team e le nostre tecnologie hanno raggiunto, e così, ovviamente, lo sono i nostri numerosi clienti».