Il traghetto più grande del mondo è iscritto nel registro navale di Napoli. Moby Fantasy, un vero e proprio colosso del mare per passeggeri e carrabili, con la scritta che troneggia a poppa: Moby Fantasy Napoli. La conferma del forte legame dell'armatore Vincenzo Onorato con la sua terra natia.

La nuova ammiraglia è la 23esima nave della flotta che fa capo alla famiglia Onorato. In autunno sarà seguita dalla gemella, Moby Legacy, che ha recentemente superato le prove in mare. Achille Onorato, ad del Gruppo, ha sottolineato la svolta Green: «Questa nave, con tutte le nuove tecnologie introdotte, fa segnare un impatto che è inferiore ad un 40% rispetto a un normale traghetto. I benefici sono evidentissimi anche badando solo capacità di carico doppia rispetto ai normali traghetti: una nave al posto di due. Mio padre Vincenzo Onorato l'ha progetta personalmente avendo questo concetto come punto di riferimento».

Tutti i numeri di Moby Fantasy sono da record: stazza lorda 69.500 tonnellate; lunghezza 237 metri; larghezza 33 metri; capacità passeggeri 3.000 persone; cabine 441 di cui 18 suite; poltrone 403 big size; 7 punti di ristorazione; garage per 3800 metri lineari; capacità di stiva 1300 posti auto o 300 camion.

E poi la parte tecnica. Eliche a passo variabile, quattro motori principali Wartsila e quattro ausiliari in grado di funzionare anche con gas naturale liquefatto, il gnl. Due scrubber per eliminare le emissioni di zolfo nell'ambiente.

La Moby Fantasy è stata costruita nel cantiere cinese di Guangzhou, lo stesso che sta ultimando la Legacy. «Il loro ingresso in flotta, una subito, una tra qualche mese - ha sottolineato Achille Onorato - rafforza il piano industriale di crescita della compagnia. La loro entrata in servizio, infatti, avrà importanti ricadute economiche generando un impatto occupazionale di 500 nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto».

Achille Onorato non ha certo nascosto le difficoltà che il Gruppo ha dovuto affrontare negli ultimi anni. «Il battesimo di Moby Fantasy rappresenta per tutti noi un nuovo inizio. Non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per guardare al futuro con entusiasmo e con la consapevolezza di aver compiuto un percorso virtuoso di ristrutturazione che ci consentirà di crescere e di consolidare il nostro mercato».

E proprio il concetto di ripartenza si è letto benissimo anche nelle lacrime del comandante d'armamento del Gruppo, Giuseppe Vicidomimi, quando la Fantasy è stata accolta in porto a Olbia dalle sirene spiegate di tutte le altre navi della flotta ormeggiate.

Moby Fantasy esprime la rivoluzione nel concetto di traghetto: gli standard di questa nave sono al top della categoria. Ogni singolo particolare, dalla chiglia, ai garage, agli spazi per i passeggeri è stato studiato con attenzione dai progettisti danesi dello studio Osk Ship Tech sulla base del concept ideato dall'armatore Vincenzo Onorato. Moby Fantasy introduce anche una rivoluzione della mobilità di bordo. I processi di imbarco e sbarco di mezzi e passeggeri sono notevolmente facilitati grazie a tre grandi portelloni posizionati a poppa che facilitano le operazioni commerciali assicurando l'accesso simultaneo ai garage superiori e inferiori. La nave inoltre è l'unica al mondo ad essere interamente tracciata con un percorso di linee tattili per non vedenti e ipovedenti assicurando l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi oltre che la sicurezza per le persone a mobilità ridotta.

E poi tra le novità e le eccellenze che connotano la Moby Fantasy vi è anche la straordinaria offerta gastronomica, affidata al Gruppo Ligabue. La storica azienda veneziana, pioniere e leader mondiale nel catering e nel travel retail marittimo che, da quasi ottant'anni è a fianco della famiglia Onorato, ha sviluppato per l'occasione un innovativo e ambizioso progetto pilota, con la creazione di un brand congiunto tra Moby e Ligabue: «Gusti Giusti». Per una nave d'eccezione, una madrina d'eccezione,, sciatrice italiana campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018 e 4 volte campionessa della Coppa del Mondo di Discesa Libera. E poi serata con