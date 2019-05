Tirrenia offre un contratto da favola: 10mila euro per un solo giorno di lavoro

Domenica 26 Maggio 2019, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2019 16:09

È partita AAA Viaggiatori Cercansi, la call to action, come ama definirla il popolo del web, lanciata daper assumere tre figure professionali che testino e raccontino l’esperienza di viaggiare con la flotta più attiva d’Italia.è un vero e proprio annuncio dirivolto a smart traveler: fino al 30 giugno sono aperte le candidature per tre esperti di viaggio che testeranno i comfort e la convenienza delle navi Moby e Tirrenia.Le figure richiestre sono unun amante della buona cucina;, abile organizzatore di vacanze in famiglia; e un, capace di scovare i migliori viaggi al prezzo più conveniente.Ogni candidato potrà inserire la propria adesione su www.moby.it , compilando un form e allegando infine un video selfie di presentazione. I video più votati dal web verranno selezionati dalla compagnia che ne sceglierà 9, tre per ogni categoria, e che saranno invitati a salire su una delle navi Moby per un viaggio-colloquio di selezione (nella prima metà del mese di luglio). A bordo li attenderà una giuria presieduta da Alessandro Onorato, (Vicepresidente Moby S.p.A. e Consigliere delegato alla gestione commerciale) e che vede, tra gli altri, la Pozzolis Family.“Abbiamo scelto la formula di un impiego - spiega Alessandro Onorato - per raccontare le nuove figure professionali del settore travel e dimostrare come e quanto sia cambiato oggi il modo di viaggiare”.A partire dal 15 luglio i tre esperti finalisti firmerannodel valore di 10mila euro netti e potranno viaggiare - dalla Sardegna alla Sicilia, passando per Corsica, Sicilia, Elba e Tremiti - e testare i servizi delle navi Moby e Tirrenia (ristorazione, area giochi bambini, comfort cabine e spazi comuni) certificandone così la qualità e raccontando contestualmente sui propri canali social l’esperienza di un viaggio indimenticabile.