Woleex, la piattaforma per imparare le lingue del gruppo campano Fmts

Con la crescente necessità da parte delle aziende di creare internamente realtà multiculturali, Woleex si pone l’obiettivo di parlare alle aziende e a tutti coloro interessati a conoscere nuove lingue proponendosi come World Learning Experience.

Attraverso il metodo del micro-learning, la piattaforma offre l’opportunità di imparare fino a 14 lingue attraverso una modalità di apprendimento ibrida, che comprende corsi formativi one-to-one e in gruppo sia in presenza sia online con insegnanti madrelingua e grazie ad un accordo di partnership con l’app di lingue Busuu, anche l’utilizzo di un’app dedicata.

«In un momento in cui l’Italia sta progressivamente abbracciando realtà multiculturali, Woleex emerge come entità in grado di preparare linguisticamente gli studenti alle professionalità attuali e future, contribuendo al rafforzamento dell’inclusione e della valorizzazione della diversità perché è proprio attraverso il linguaggio che usiamo che noi mostriamo le nostre idee e ci rappresentiamo», commenta Giuseppe Melara di Woleex.