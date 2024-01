Beatrice Valli festeggia 29 anni: «È il mio giorno. Esperienza? Un marito, quattro figli e cinque cani»

Beatrice Valli, proprio oggi domenica 14 gennaio, ha compiuto 29 anni. L'influencer ha pubblicato un simpatico video in occasione del suo compleanno e, poi, numerose storie di amici e colleghi che le fanno gli auguri o le dedicano dolci pensieri. La giovane mamma, proprio nelle scorse ore, ha presentato ai suoi follower il nuovo arrivato in casa Valli Fantini: si tratta di Gigio, il cucciolo adottato tramite un'associazione che aiuta i cani in difficoltà.

Il compleanno di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui annuncia ai fan che oggi è il suo compleanno: l'influencer indossa un abito molto attillato color vinaccia e tiene in mano la torta di panna decorata con delle rose rosse. Sullo sfondo, il numero 29. La giovane mamma, a corredo del video, ha scritto: «It’s my day! Livello di esperienza? 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani. Direi che basta ma è tutto così meravigliosamente bello!», aggiungendo le emoticon di una torta di compleanno e di alcuni cuoricini rosa.

Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan che le hanno scritto: «Una mamma e una moglie meravigliosa!» oppure «Devo dire che per la tua età hai tanto coraggio da vendere!». Qualcuno, ironicamente, ha anche scritto: «Io quasi 28 e ho solo un cane, fine».

Il regalo di compleanno di Beatrice

Uno dei regali che Beatrice Valli ha ricevuto per il suo compleanno è stato un cagnolino, un cucciolo di nome Gigio che, nelle scorse ore, come ha mostrato l'influencer sulle proprie storie, ha conosciuti i bambini e gli altri cagnolini di casa.