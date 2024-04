«Se non indossi il reggiseno non puoi viaggiare con noi»: la regola sorprendente di una compagnia aerea

Ci sono alcune compagnie aeree che sono molto severe per quanto riguarda le regole da rispettare all'interno del velivolo, il che è anche corretto se si vuole mantenere un certo ordine e una certa serenità durante il volo... ma è corretto anche se queste norme riguardano l'abbigliamento intimo, ad esempio indossare o meno il reggiseno? Se lo sono chiesti i tantissimi clienti e passeggeri della compagnia Delta Airlines che, dal 12 marzo 2024, ha rivisto alcune regole secondo cui lo staff della compagnia area potrebbe decidere di non far salire alcuni clienti a bordo.

La regola discussa

Negli ultimi mesi, si è spesso sentito parlare sui social di donne che non sono state ammesse bordo di un aereo a causa del loro abbigliamento: non indossavano il reggiseno e si vedeva.

La compagnia aerea Delta Airlines è molto severa sotto questo punto di vista e, infatti, la regola numero sette che riguarda il comportamento dei clienti a bordo del velivolo, spiega che al passeggero può essere negato l'accesso, quando “la condotta, l'abbigliamento, l'igiene o l'odore creano un irragionevole rischio di offesa o fastidio agli altri passeggeri”.

Secondo questa norma, quindi, la cliente può essere allontanato se non indossa il reggiseno. Qualche mese fa, una tiktoker di nome Lisa Archbold aveva raccontato di essere stata umiliata dall'equipaggio dell'aereo che aveva minacciato di cacciarla perché si era accorto che non portava il reggiseno. Lisa aveva spiegato: «È politica della Delta allontanare dall'aereo chiunque abbia abiti succinti. Ti permettono di rimanere sull'aereo solo se indossi la giacca».

L'abbigliamento a bordo

In realtà, la Delta Airlines non è l'unica compagnia aerea che non gradisce certi tipi di "atteggiamenti" da parte dei clienti anche se questi riguardando l'abbigliamento. Ad esempio, American Airlines ha negato all'influencer Deniz Saypinar di salire a bordo perché indossava una tuta color carne che la faceva sembrare nuda.