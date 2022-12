Cristiano Ronaldo, il regalo di Natale di Georgina: una Rolls Royce da 280mila euro

La compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, quest'anno ha deciso di regalare all'ormai ex attaccante del Manchester United, una Rolls Royce. Il 37enne è attualmente in trattative con la squadra di calcio dell'Arabia Saudita Al-Nassr, e secondo quanto riferito è vicino a concordare un ingaggio storico da 200 milioni di euro all'anno con il club. Un Natale con incredibili regali di lusso quello in casa Ronaldo. La super car regalata da Georgina a Cr7 si aggira sui 280mila euro.

