Diletta Leotta, vacanza con Karius per il complimese della figlia Aria: viaggio in Austria

Diletta Leotta, Loris Karius e la loro bambina Aria si sono concessi una breve vacanza e, in questo momento, si trovano in Austria, più precisamente a Kitzbuhel. La conduttrice, proprio nelle scorse ore, ha pubblicato una foto in cui, in tenuta da sci, con tanto di occhialoni, casco e racchette, si mette in posa per i suoi fan. Poi, in serata, Diletta ha pubblicato una dolce storia insieme al compagno e alla figlia per festeggiare un'occasione speciale: il complimese di Aria.

Diletta Leotta ha più volte dichiarato che la nascita della sua bambina Aria le ha cambiato la vita: come ogni donna che diventa mamma, vede tutto da una prospettiva diversa. La conduttrice, spesso, ha postato storie social in cui scrive che la figlia è la sua gioia più grande e si vede anche da come la guarda: con gli occhi pieni d'amore. Così, ha fatto anche nelle scorse ore, quando insieme al compagno Loris Karius, ha portato Aria davanti a una vasca gigante in cui nuotavano tantissimi pesci colorati. «5 mesi di te», ha scritto la conduttrice sportiva. Mamma e papà volevano mostrare alla bambina, seduta sulle ginocchia di Diletta, la bellezza del grande acquario. Nel video, la conduttrice e il calciatore sembrano essere molto felici e guardano incantati e sorridenti la loro piccola che, intanto, si sta godendo il nuovo spettacolo incuriosita.

Diletta Leotta sembra essere una mamma molto premurosa nei confronti della sua bambina Aria e ama immortalare qualsiasi momento insieme a lei: in aereo, al parco, con il cagnolino Lillo o con papà Loris Karius. La conduttrice, anche nel suo podcast Mamma Dilettante ha descritto la sua nuova vita con la figlia, come un'esperienza tutta nuova e incredibile.