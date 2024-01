George Ciupilan picchiato in strada, l'ex Grande Fratello sotto choc: «Purtroppo è uno scotto della popolarità»

George Ciupilan, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato attraverso le sue Instagram stories, l'aggressione subita nelle ultime ore. L'ex gieffino ha spiegato l'accaduto ai suoi follower attraverso un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

George Ciupilan non ha parlato dei responsabili e delle precise dinamiche dell'aggressione ma sembrerebbe che sia accaduto a causa di un gruppo di ragazzi che, non apprezzando la «popolarità» di George, hanno pensato di picchiarlo senza motivo.

​«Purtroppo queste sono le mie condizioni - ha sottolineato George Ciupilan in un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram -. Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità». L'ex gieffino ha aggiunto: «Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro gli possa succedere una cosa del genere e debba correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore».

Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post di George Ciupilan. «Viviamo in un mondo disumano», ha scritto un utente. E ancora: «Mi dispiace tanto, chi ha fatto questo deve pagare».