Giulia Salemi, shopping “folle” in profumeria a Los Angeles: la cifra che ha speso (600 dollari) lascia senza parole i fan

«Ma puoi non fartelo un giretto da Sephora, raga?. E lasciare per di più 600 dollari l’ultimo giorno…?». Giulia Salemi sui social non fa mistero di impazzire per trucchi e makeup, tanto da rivelare insieme all'amica quanto ha speso al negozio Sephora di Los Angeles prima di volare in Italia.

Infatti Giulia Salemi, dopo essere stata al Coachella 2023, prima di rientrare in Italia, non bada a spese nello shopping pre volo per acquistare tutti i prodotti che adora: spende ben 600 dollari in pochi minuti nella profumeria di Los Angeles, come svela lei stessa nelle sue Instagram Stories. Sorridente e divertita spiega di aver fatto incetta di prodotti per la bellezza e la sua amica rivela la cifra piuttosto elevata che hanno speso.

“Mamma mia, perché poi qui hanno tutti i brand che piacciono a me: Make Up by Mario, Patrick Ta, il brand di Lady Gaga. Adesso quando torno in Italia vi faccio vedere tutto quanto”. “Spero di aver scelto i colori giusti”, conclude Giulia Salermi da Sephora decisamente soddisfatta e con il sacchetto in mano dopo aver fatto shopping di prodotti di bellezza.