Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sempre più innamorati: «Belli come la primavera»

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, si sono innamorati tra un passo di rumba e uno di tango e, da quel momento, non si sono più lasciati. La ballerina originaria di Bassano del Grappa, Vicenza, ha trascorso il Capodanno in Ungheria a casa Siffredi, e così anche i primi giorni del 2024. Proprio nelle scorse ore, la coppia è ripartita alla volta dell'Italia e Lucrezia ha pubblicato un dolce scatto in compagnia del suo Lorenzo.

Lucrezia Lando ha pubblicato una serie di nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui è in compagnia di Lorenzo Tano. I due sono in macchina e sono pronti a tornare in Italia dopo un lungo soggiorno in Ungheria, in particolare a Budapest dove vive la famiglia Siffredi. La ballerina sembra essere davvero innamorata di Lorenzo e, infatti, ogni giorno posta numerose storie in sua compagnia. Anche lui è molto preso dalla ragazza e i fan su Instagram commentano sempre le sue foto con frasi del tipo: «Ah, gli occhi dell'amore...».

Comunque sia, Lucrezia e Lorenzo hanno conquistato il cuore di tutti, tanto che, sotto al nuovo post della ballerina, qualcuno ha scritto: «Belli come la primavera», «Si vede proprio che sono innamorati» oppure «La storia più appassionante che sia mai nata a Ballando».

Lucrezia Lando è molto più attiva di Lorenzo Tano sui social, specie su Instagram.

Alla ballerina piace molto condividere con i suoi fan i vari momenti della sua giornata oppure ricordare i bei momenti vissuti a Ballando. Ad esempio, nell'ultima storia pubblicata, Lucrezia ha augurato un buon compleanno a Gilles Rocca con il quale aveva vinto il programma nel 2020.