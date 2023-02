Melissa Satta e Matteo Berrettini a lezione di tennis: è amore anche sul campo

Melissa Satta vuole fare di tutto per essere perfetta per il suo Matteo Berettini. E così via con le lezioni di tennis. Lezioni dedicate al suo dritto e al suo rovescio, in uno storico circolo di Milano. “Lezioni private” con Alessandro Bega che dallo scorso gennaio allena Ajla Tomljanovic (la storica ex di Berrettini) e Marco Gulisano, assistente dell’allenatore di Matteo.

Matteo Berrettini e Melissa Satta, la prima foto insieme: cena al ristorante e poi a casa di lei

Insomma la cosa si fa sul serio come dimostrano ancora una volta gli scatti del settimanale Chi. E a seguirla in questa avventura c’è il suo piccolo Maddox. Racchetta in mano anche per lui.

Dal calcio al tennis. L’amore per lo sport di Melissa Satta non è un segreto. Il fisico lo dimostra ancora, lo spirito anche. Ma sono soprattutto i suoi compagni di vita a darle una mano. Da brava calciatrice con Kevin-Prince Boateng a prossima campionessa di tennis con Matteo Berrettini (il campione, che è stato 6° nella classifica mondiale e oggi è al 22° posto).

Melissa non vuole essere da meno. E con un maestro come Matteo imparare sarà sicuramente più semplice...