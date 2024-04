Selvaggia Roma incinta dopo l'aborto: «Il mio cuore è tornato a battere»

Selvaggia Roma, ex fidanzata di Fancesco Chiofalo, è incinta dopo il periodo difficile che ha vissuto negli ultimi due anni. L'influencer nel settembre 2022 ha perso la bambina che portava in grembo e oggi, a distanza di quasi due anni è tornata a sorridere. Selvaggia Roma con un video Instagram insieme al suo attuale compagno, Luca Teti, ha deciso di comunicare ai suoi fan di essere in dolce attesa.

L'annuncio di Selvaggia Roma

«Volevo condividere con voi la cosa più bella per noi - ha scritto Selvaggia Roma a corredo del post Instagram -.

Il nostro cuore a ricominciato a battere sul serio. Speranza e amore ci hanno portato a incoronare il nostro sogno che ci è stato portato via un anno e mezzo fa per un brutto virus. Oltre la mia stupenda famiglia, voglio ringraziare tutte quelle mamme che ancora oggi mi hanno salvato da quel buio da quella angoscia dove pensavo di non riuscire a superare».

Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram. «Felicissima per voi, lo meritate. Auguri di cuore. Meritate tutto l'amore del mondo. Andrà tutto bene», ha scritto un fan. E ancora: «Ti auguro questa gioia immensa dopo il dolore che hai vissuto. Che splendida notizia. Spero che la vita ti sorrida sempre».